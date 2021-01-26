Президент Сербии: «Сегодня мир похож на «Титаник»

В Сербию поступило еще 10 тысяч доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, по подчеркнув, что борьба за препараты ведется очень сложная.

«Много встреч, много сложных разговоров. Сегодня мир похож на Титаник: богатые стараются обеспечить спасательными шлюпками только себя, богатых и больших, и оставить нас, всех остальных, тонуть», – пояснил Вучич, слова которого приводит «Балканист.ру». При этом президент Сербии подчеркнул, что сербы – сильный народ, который обязательно победит в этой борьбе за жизнь.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 26.01.21

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