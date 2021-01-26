Власти Белграда ответили на призывы оппозиции разрушить памятник основателю сербской государственности

Заместитель мэра Белграда Горан Весич выступил с жестким заявлением в адрес писателя и художника Деяна Атанацковича, который призвал сербскую оппозицию разрушить памятник основателю сербской государственности Стефану Неманье. Вице-мэр предложил Атанацковичу, «если он такой храбрый», приехать из Флоренции, где он живет в эмиграции, и самому попытаться это сделать.

«Это та мошенническая другая Сербия, эта фальшивая сербская элита, вот так она выглядит. Он сидит во Флоренции в окружении памятников, а Сербия, по его мнению, не должна иметь памятника, и он призывает других его разрушить. Давай, приезжай и сам его снеси», – сказал Весич в эфире телеканала Happy.

Ранее Атанацкович на своей странице в Facebook призвал сербскую оппозицию публично заявить, что после ее прихода к власти «позорная» статуя Стефана Неманьи на Савской площади будет снесена. При этом он назвал монумент «гибридом государственного преступления и пропаганды режима».

Отвечая на провокационную публикацию Атанацковича, заместитель мэра Белграда указал, что Сербия находится на правильном пути и наконец-то обратилась к настоящим ценностям, а представители деструктивной оппозиции больше не могут влиять на то, как страна будет развиваться, потому что их больше никто не слушает. «Они наконец-то на своем месте, где были всегда – в мышиных норах, потому что интересы Сербии никогда не были важны для них», – констатировал Весич.

Заместитель мэра Белграда уточнил, что памятник будет открыт завтра вечером президентом Сербии Александром Вучичем, который стал единственным лидером страны, реализовавшем идею установки памятника Стефану Неманье.

«Вучича будут помнить, потому что он возродил культуру памяти, потому что Сербия обратилась к своей истории. Я удивлен, что все еще есть люди, которые думают, что Сербии не нужен памятник Стефану Неманье», – сказал Весич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.01.21

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