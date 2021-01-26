Эксперт: Решение косовской проблемы поможет решить вопрос о статусе Республики Сербской

Решение косовской проблемы может способствовать решению другого болезненного вопроса – о статусе Республики Сербской. Такое мнение в комментарии порталу «Балканист.ру» высказала профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Екатерина Энтина. По ее оценке, президент Сербии Александр Вучич достаточно умело использует меняющуюся геометрию международных отношений, чтобы поставить свою страну в наиболее выигрышную позицию.

Как полагает эксперт, подписанное в сентябре 2020 года Вашингтонское соглашение обеспечило Белграду обширное пространство для политических маневров. «Наиболее реалистичный сценарий развития событий в ближайшее время таков: Белград будет стремиться использовать свое усиливающееся положение субрегионального транзитера, по максимуму использовать Вашингтонские договоренности с США и расширять влияние за счет укрепления собственного регионального статуса. Помешать этому может только политика Белого дома, но только в том случае, если избранный президент США Джозеф Байден станет оказывать на сербов такое давление, которое окажется для них неприемлемым. С учетом развития внутреннего кризиса в США маловероятно, что косовский вопрос станет внешнеполитическим приоритетом новой американской администрации», – пояснила Энтина.

Комментируя критику сербской оппозиции в отношении властей, готовых искать компромиссы с Косово, эксперт допустила, что решение многолетнего косовского вопроса может в перспективе поспособствовать улучшению положения сербов в Балканском регионе. «Теоретически может быть несколько вариантов решения косовского вопроса. Среди них – широкий компромисс с Приштиной и с албанцами в целом, допускающий объединение Приштины и Тираны в той или иной фактической форме. При благоприятном стечении обстоятельств это позволит Белграду поднять вопрос о статусе Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины). В этом случае Белград почти наверняка может рассчитывать на поддержку Москвы, публично выступающей против взятого Америкой курса на унитаризацию БиГ», – считает Энтина.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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