Сербия оказалась в числе лидеров в Европе по темпам вакцинации от коронавируса

Сербия вышла на второе место среди европейских государств по количеству вакцинированных от коронавируса жителей в расчете на миллион человек, передает «Балканист.ру» со ссылкой на данные кабинета министров страны.
Как сообщается, на данный момент прививки от коронавируса в Сербии сделали 375 320 граждан. Более активно вакцинация проходит только в Великобритании. Далее следуют Мальта, Исландия, Дания, Румыния, Словения и Испания.
В Балканском регионе по темпам вакцинации лидирует Сербия. Однако по общему количеству привитых граждан первое место у Румынии, где успели привиться более полумиллиона человек.
В Боснии и Герцеговине вакцинация пока не начиналась.
Белград, служба информации РИА «Новый День»
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