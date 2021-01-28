Президент Сербии анонсировал новые меры поддержки для армии

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые меры поддержки Вооруженных сил страны. По словам главы государства, в 2021 году военнослужащих ожидает повышение заработной платы, а армию в целом – новые финансовые вливания.

«Мы вооружились, и хотя можно было бы добиться ещё больших результатов, наша задача – сделать так, чтобы люди оставались в армии. Нужно поднимать зарплаты», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем президент Сербии анонсировал новые финансовые вливания в военную отрасль. «Наша армия – это фактор стабильности и сохранения мира, а также предостережение каждому, кто изъявит желание напасть на нашу страну», – подчеркнул он, отметив, что в ближайшее время власти также оценят перспективы введения обязательного призыва на военную службу.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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