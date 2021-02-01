Правительство Сербии готовится подписать новые соглашения на поставку вакцин от коронавируса

Правительство Сербии в ближайшие дни подпишет новые соглашения о поставках вакцин от коронавируса. Как сообщила глава кабинета министров страны Ана Брнабич, с учетом ранее заключенных договоров Сербия получит в общей сложности 11 млн доз препарата.

«Все имеющиеся у нас препараты на данный момент мы распределили так, что гражданам не нужно будет беспокоиться о второй фазе вакцинации», – цитирует премьер-министра «Балканист.ру».

Сейчас гражданам Сербии доступны для вакцинации три препарата: Pfizer-BioNTech, «Спутник V», Sinopharm.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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