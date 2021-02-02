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Вторник, 2 февраля 2021, 13:04 мск

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В Белграде госпитализирован бывший президент Сербии

Фото: vreme.com

Бывший президент Сербии Томислав Николич и его жена Драгица госпитализированы с коронавирусом в белградскую больницу. Как пишет «Балканист.ру», у Николича диагностирована двусторонняя пневмония.

При этом бывший президент, которому через две недели исполнится 69 лет, не теряет расположения духа. «Все будет хорошо», – ответил Николич на вопрос журналистов о самочувствии.

Супруги размещены в двухместной палате, перед их дверью дежурит охрана. Ранее сообщалось, что вместе с ними в больницу поступил один из сотрудников их службы безопасности.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 02.02.21

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