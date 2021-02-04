Патриарха Сербского выберут в храме Святого Саввы

Священный Архиерейский Собор Сербской православной церкви (СПЦ), на котором будет избран новый патриарх, состоится 18 февраля и будет проходить в крипте храма Святого Саввы. Об этом сообщил митрополит Дабро-Боснийский и местоблюститель патриаршего престола СПЦ Церкви Xризостом.

«Мы обсуждали это на заседании Синода, потому что эпидемиологические условия отличаются от обычных», – пояснил митрополит Xризостом, уточнив, что выборы могут быть перенесены только в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Местоблюститель патриаршего престола выразил надежду, что новый глава СПЦ будет избран в день проведения Священного Архиерейского Собора. Выборы состоятся через три месяца после смерти патриарха Сербского Иринея, как это предусмотрено Уставом Церкви.

Как предполагается, вступление в должность новоизбранного Патриарха Сербского состоится в белградской Соборной церкви на второй или третий день после выборов , а торжественная церемония интронизации пройдет осенью в Печской Патриархии, расположенной в Косово и Метохии.

Белград, Катарина Лане

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