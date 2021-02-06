В Сербии обезврежена крупная преступная группировка, которая действовала под прикрытием футбольных фанатов. Сотрудники службы безопасности арестовали главу криминальной структуры Велько Беливука, известного под именем «Веля Неволя», и 14 членов его сообщников.

Комментируя это событие, президент Сербии Александр Вучич отметил, что ранее спецслужбы не могли доказать причастность преступной группировки к исчезновению граждан, передает «Балканист.ру».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич со своей стороны заявила, что это «только начало борьбы с криминалом». «Я рада, что многие журналисты и аналитики, занимающиеся этой темой, признают, что это самый большой удар по организованной преступности со времен операции «Сабля», которая была спровоцирована убийством премьер-министра [Зорана Джинджича]. Нынешняя операция продиктована нашим желанием искоренить организованную преступность, какой бы сложной и опасной она ни была для людей, которые имеют с ней дело», – сказала Брнабич, подчеркнув, что это только начало борьбы с организованной преступностью. «Есть и другие города, где нам приходится иметь с ней дело, например, Суботица, Вранье», – отметила премьер-министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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