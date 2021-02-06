Президент Черногории обрушился с обвинениями в адрес Белграда

Президент Черногории Мило Джуканович вновь обрушился с обвинениями в адрес Белграда. По его словам, Сербия опять «нападает на Черногорию с двух сторон»: при помощи блока «Демократический фронт» и Сербской православной церкви, а ее целью является «сербизация Черногории».

Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру», заявил, что Сербия хочет представить Черногорию как «государство с сербской идентичностью». «Я ожидаю, что граждане Никшича защитят свое достоинство, покажут, что они не продаются великосербскому национализму разрушителей Черногории. Никшич всегда был частью надежной, свободной, благородной и умной Черногории, будет и сейчас, – сказал Джуканович, комментируя запланированные на 14 марта местные выборы в Никшиче.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 06.02.21

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