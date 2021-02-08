В Сербии предотвращено покушение на президента Вучича

В Сербии крупная преступная группировка, в которую входили, в том числе, политики, готовила покушение на президента страны Александра Вучича. Об этом сообщил глава управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич.

По его словам, поимка членов преступного клана и подготовка к спецоперации по захвату главаря мафии длилась шесть месяцев. «Мы видели, как люди заходят в объекты, принадлежащие мафиозному клану, и пропадают навсегда. Потом их находили расчлененными. Мы имеем дело с самой крупной преступной группировкой в истории. Это настоящие монстры, и мы считаем их обезвреживание огромным успехом наших сотрудников», – цитирует Пушича «Балканист.ру».

Напомним, на минувшей неделе в Сербии была обезврежена крупная преступная группировка, которая действовала под прикрытием футбольных фанатов. Сотрудники службы безопасности арестовали главаря Велько Беливука, известного под именем «Веля Неволя», и 14 его сообщников.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.02.21

Президента Сербии возмутило поздравление Байдена. / Президент Черногории обрушился с обвинениями в адрес Белграда. / Президент Сербии прокомментировал перспективы производства вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»