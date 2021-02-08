В Сербии обсуждают перспективы возвращения обязательной службы в армии

Министерство обороны Сербии намерено решить вопрос о возвращении обязательной службы в армии к концу 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Небойша Стефанович. По его словам, положительное решение обойдется государству примерно в 70 млн евро в год, но расходы могут быть выше, если военнослужащие будут получать зарплату.

Министр пояснил, что в настоящее время обсуждается модель, которая даст возможность добровольно проходить военную службу женщинам. Предполагается, что гражданам, обладающим специальными знаниями, потребуется обеспечить службу в специальных подразделениях, чтобы они приносили максимальную пользу родине, передает «Балканист.ру».

Стефанович добавил, что ни одна армия в мире не может позволить себе нанять достаточное число инженеров и IT-специалистов. «Есть много сложных вопросов, поэтому эта тема столь дискуссионна. Генеральный штаб и парламент сформируют свои позиции по всем пунктам, – подчеркнул он.

Министр также отметил, что в настоящее время восстанавливаются гарнизоны и казармы, которые не использовались в течение очень долгого времени. В 2022 году планируется создание новых пехотных подразделений в Лознице, и горно-пехотных – в Прибое.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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