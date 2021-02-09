Сербия получит в распоряжение четвертую вакцину против коронавируса

Сербия до конца февраля получит в распоряжение четвертую вакцину против коронавируса AstraZeneca. Как сообщил президент страны Александр Вучич, подписан контакт на поставку от 125 000 до 150 000 доз этого препарата.

Глава государства также отметил, что завтра, 10 февраля, в распоряжение сербских медиков поступят еще 500 000 доз вакцины Sinopharm. К концу месяца Сербия получит еще 88 000 доз Pfizer-BioNTech.

Как сообщалось, сегодня утром в Белград прибыло 50 000 доз российской вакцины «Спутник V», и еще 50 000 доз – будут доставлены в течение 15 дней.

Напомним, граждане Сербии могут выбрать, каким препаратом прививаться, а записаться на прививку можно через колл-центры или сайт госуслуг. На данный момент по всей стране привито более полумиллиона людей.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.02.21

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