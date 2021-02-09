«Капитуляция»: лидеры сербской оппозиции после критики вакцинации сделали прививки

Сербский оппозиционер и олигарх, лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас, активно критиковавший правительство за принимаемые меры против распространения коронавируса, воспользовался предоставляемой государством возможностью пройти вакцинацию и выбрал российский препарат «Спутник V», передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Джилас ранее критиковал страсти страны, в том числе, в сфере вакцинации населения. В частности, политик требовал от премьер-министра Аны Брнабич объяснить, почему власти выбрали медикаменты, которыми не прививаются европейцы, и заявлял, что не станет принимать китайский препарат, не одобренный в Западной Европе.

Критика оппозиционера выглядела весьма странной, поскольку на тот момент Сербия уже начала массовую вакцинацию американо-немецкой вакциной Pfizer-BioNTech, которую первой приняла как раз Брнабич. Более того, Джилас обвинил главу сербского кабмина во лжи, утверждая, что у Сербии нет препаратов от коронавируса. Тем не менее, страна располагает тремя вакцинами – Phizer-BioNTech, «Спутник V», Sinopharm, и готовится принять поставку четвёртой – AstraZeneca.

Как пишет издание, это не первая «капитуляция» оппозиции, которая стремится любыми способами привлечь к себе внимание. На днях соратник Джиласа, лидер Народной партии Вук Еремич заявил, что венгры смотрят на вакцинацию сербов китайским Sinopharm «как на эксперимент», хотя Венгрия, взяв на вооружение сербский опыт, стала первой страной ЕС, обеспечившей население российскими и китайскими вакцинами. Примечательно, что после такого выступления Еремич привился китайским препаратом, чтобы выкрутиться из международного скандала, последовавшего за его заявлением.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.02.21

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