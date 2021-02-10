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Среда, 10 февраля 2021, 12:57 мск

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В Сербии расследуют происхождение имущества госчиновников: президента проверят первым

Фото: predsednik.rs

В Сербии в ближайшее время будет создана Комиссия по расследованию происхождения собственности. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, отметив, что лично готов быть в числе первых 10 должностных лиц, чье имущество будет проверено.

«Я хочу показать гражданам, насколько я уважаю их. Я готов войти в десятку первых чиновников, имущество которых проверят. Граждане убедятся, что за последние девять лет ни мое, ни имущество моих ближайших или дальних родственников не увеличилось», – сказал Вучич.

Президент Сербии указал, что у него нет счетов ни в одном иностранном банке, а богатство его не интересует. «Мне нравится пить хорошее вино – это моё хобби. Я предпочитаю наши отечественные вина, которые являются лучшими в регионе. Я их очень люблю, и это то, от чего я получаю удовольствие. Меня не интересуют дорогие автомобили и самолеты», – подчеркнул президент Сербии.

Сербский лидер рассказал, что иногда «сбегает» от своей службы безопасности, чтобы проехать по городу в компании министра финансов Сербии Синиши Мали. Вучич водит автомобиль «Шкода» 2006 года выпуска, который зарегистрирован на брата.

Белград, Катарина Лане

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