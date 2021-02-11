Правительство Сербии подготовило новый пакет помощи гражданам и бизнесу, направленный на сохранение рабочих мест и уменьшение негативных последствий пандемии коронавируса, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что государственная помощь в размере полутора минимальных зарплат будет выплачена с апреля по июнь работникам микро-, малых и средних предприятий, а также крупных компаний, где работает более 500 человек. Минимальная сумма выплат составит около 400 евро на сотрудника.

Специальная отраслевая помощь в размере одной минимальной зарплаты будет оказана туриндустрии – агентствам, гидам и отельерам. Занятым в этом секторе перечислят в общей сложности около 700 евро. Правительство оказывает им помощь по просьбе президента Александра Вучича, поскольку данная сфера больше остальных пострадала от кризиса, вызванного пандемией. Матподдержка также будет оказана перевозчикам: в течение полугода будет выплачено порядка 600 евро в расчете на один автобус.

Что касается помощи населению, то все взрослые граждане получат по 30 евро в мае и ноябре. В дополнение пенсионерам в сентябре перечислят еще по 50 евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.02.21

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