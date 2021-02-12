Белград поможет с вакцинацией врачей Республики Сербской

Пять тысяч медицинских работников из Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) будут вакцинированы в Сербии по инициативе президента Александра Вучича. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в эфире телеканала BN.

«Я разговаривал с президентом Вучичем, он разговаривал с властями Республики Сербской, очень скоро 5000 медицинских работников приедут в Сербию и будут вакцинированы против ковида в Лознице, Сремской-Митровице и Белграде. Президент Вучич думает о Республике Сербской, заботится о ней и никогда не перестанет этого делать», – сказал Вулин.

Министр также выразил удовлетворение по поводу расширения сотрудничества Сербии и Республики Сербской. «Я рад, что Республика Сербская развивается, мы инвестируем в Республику Сербскую, поэтому наши отношения такие насыщенные, такие плодотворные. 82 миллиона евро поступили в Республику Сербскую непосредственно из бюджета правительства Сербии, и они были переданы каждому муниципалитету в Республике Сербской и муниципалитетам в Федерации Босния и Герцеговина с преобладающим сербским населением. Каждая деталь учитывается, чтобы Республика Сербская чувствовала себя уверенно. Трудно найти кого-то более честного в отношениях с Республикой Сербской, чем Александр Вучич», – подчеркнул Вулин.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.02.21

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