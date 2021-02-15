Сегодня – День государственности Сербии

Сегодня Сербия отмечает главный национальный праздник – День государственности.

В этот день, 15 февраля 1804 года, началось Первое сербское восстание, возглавил которое Карагеоргий Петрович – родоначальник династии будущих сербских правителей. Благодаря дипломатическому и военному содействию Российской империи сербы к 1812 году добились улучшения своего положения в Османской империи. По условиям российско-турецкого Бухарестского мира турецкое правительство обязалось предоставить повстанцам амнистию, а Сербии – автономию. Но условия мира не были выполнены, а восстание было жестоко подавлено осенью 1813 года.

Как пишет «Балканист.ру», эти события подготовили почву для Второго сербского восстания. В 1835 году в этот день был принят Сретенский устав, составленный секретарем князя Милоша Обреновича Димитрием Давидовичем по образцу французской и бельгийской Конституции. Это была первая демократическая Конституция Сербии. Она действовала лишь две недели, но впоследствии была отменена под давлением Турции, Австрии и России.

Накануне Дня государственности Сербии президент РФ Владимир Путин направил сербскому лидеру Александру Вучичу поздравление. «Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня государственности. Россия высоко ценит отношения с Сербией, которые основаны на давних традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», – говорится в послании главы российского государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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