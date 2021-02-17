«Вы можете себе представить…» Президент Сербии раскрыл особенности переговоров о получении вакцины от коронавируса

До конца февраля Сербия намерена вакцинировать от коронавируса от 15 до 20 процентов населения, в то время как в регионе есть страны, еще не получившие ни одной дозы вакцины, поскольку полностью полагались на программу EU Covax. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Bild.

Глава государства пояснил, что Белграду удалось закупить несколько видов вакцин, поскольку заблаговременно были проведены переговоры со всеми, кто производит препараты. «Сначала мы заплатили Брюсселю два миллиона евро за разработку вакцины. Для сравнения, Болгария, являющаяся членом ЕС, заплатила всего 100 000 евро. Мы внесли пять миллионов в программу Covacs Всемирной организации здравоохранения и ЕС», – пояснил президент Сербии.

По его словам, в рамках европейской программы вакцину так и не удалось получить. «Всякий раз, когда я был в Брюсселе и спрашивал конкретные даты доставки, я получал ответ – «сразу после того, как мы получим в ЕС». Тогда я понял, что у моей страны будет много проблем. Поэтому мы начали переговоры со всеми, в том числе с Великобританией, Китаем, Россией и другими», – сказал Вучич.

Президент Сербии дал понять, что переговоры были непростыми. «Мне нужно было выяснить, с кем в какой стране нам нужно разговаривать – с руководством государства, но также с секретными службами, начальниками полиции и вооруженными силами. Я написал восемь писем президенту Китая Си Цзиньпину, а затем мы поговорили по телефону. Вы можете себе представить, что бы это значило для меня, если бы я не смог выполнить поставленные задачи», – рассказал он.

Отвечая на вопрос, кто лучший партнер для Сербии – Китай, Россия или ЕС, Вучич ответил, что Сербия находится на пути в ЕС – это стратегический путь, а Москва и Пекин это знают.

«Мы сотрудничаем с обеими сторонами, мы должны жить и выживать. Это лицемерие, когда Сербия находит инвесторов из Китая, а для многих это становится проблемой, даже несмотря на то, что их товарооборот с Китаем в тысячу раз больше, чем у нашей страны», – пояснил президент Сербии, отметив, что в Белграде смотрят на Россию, как на друга.

Напомним, Сербия является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации населения от коронавируса.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.02.21

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