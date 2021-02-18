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Четверг, 18 февраля 2021, 19:11 мск

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Стало известно имя нового предстоятеля Сербской православной церкви

Фото: mitropolija-zagrebacka.org

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий избран главой Сербской православной церкви (СПЦ). Из трех кандидатур, имена которых были запечатаны в неподписанные конверты и сложены в книгу Евангелия, настоятель монастыря Сисоевац Матей вытянул конверт с именем Порфирия, передает «Балканист.ру».

Новому патриарху 60 лет. При крещении ему было дано имя Првослав. Он родился в Сербии, получил начальное образование в городе Чуруг. Изучал археологию на философском факультете Белградского университета.

В 1987 году закончил богословский факультет СПЦ. Перед этим принял постриг в монастыре Дечани, а после окончания обучения поступил в аспирантуру в Афины, где оставался до 1990 года.

6 октября 1990 года, по благословению епископа Бачского Иринея, отправился в Ковильский монастырь. Там он был рукоположен в сан иеромонаха 21 ноября 1990 года. На своем очередном заседании Священный Синод епископов Сербской православной церкви 14 мая 1999 года избрал его викарным епископом Бачской епархии. В период 2010-2011 годов Порфирий был военным епископом, а затем координатором сотрудничества между Сербской православной церковью и ВВС Сербии. С 2014 года Порфирий возглавлял епархию Загребско-Люблянскую.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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