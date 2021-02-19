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Пятница, 19 февраля 2021, 15:11 мск

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Избранный глава Сербской Церкви вступает на святой престол

Фото: informer.rs

В соборной церкви Святого Архангела Михаила в Белграде проходит святейшая литургия в честь интронизации нового Патриарха Сербского Порфирия. На торжественном богослужении присутствуют многие известные церковные и общественные деятели.

Как пишет «Балканист.ру», сегодня проходит первая часть интронизации, когда Патриарх Сербский Порфирий официально вступает в должность главы Сербской православной церкви (СПЦ). Вторая часть вступления на святой трон пройдёт в Печском патриархате – в исторической резиденции главы СПЦ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.02.21

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Метки / Сербия

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