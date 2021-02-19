Президент Сербии поздравил нового главу СПЦ

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с новым главой Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирием, который сегодня официально вступил на Святейший престол.

«С радостью принял весть о Вашем избрании наследником святого Печского престола. От имени Сербии и ее граждан православного вероисповедания желаю Вам долго и плодотворно трудиться во имя Христа и чести сербского и всего православного рода», – отметил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич обратил внимание, что сейчас «стоит тяжёлая, но благородная задача сохранить единство Сербской православной церкви и веру среди нашего народа».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.02.21

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