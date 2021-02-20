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Суббота, 20 февраля 2021, 14:06 мск

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«Я догадывался, что получить вакцину будет непросто»: президент Сербии лично встретит первую партию британской AstraZeneca

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Instagram

В Сербию сегодня прибудет первая партия британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Президент страны Александр Вучич отметил, что Сербия скоро станет лидером в Европе по темпам вакцинации.

О поставке первых 150 тысяч доз британской вакцины Александр Вучич сообщил в эфире хорватского телеканала RTL, передает «Балканист.ру». Как предполагается, сербский лидер сам будет встречать груз на аэродроме Никола Тесла. «Скоро мы будем первыми в Европе по темпам вакцинации», – заявил Вучич.

Глава государства напомнил, что Сербия участвовала в международной программе Covax, которая предполагает обеспечение справедливого доступа всех стран к вакцине от COVID-19, причем бюджет страны вложил в эту программу 20 млн евро – больше, чем некоторые другие европейские страны. «Я догадывался, что получить вакцину будет непросто. Люди думают, что что-то падает с неба, но с неба ничего не падает», – подчеркнул Вучич.

В Сербии для вакцинации населения уже используется три вакцины от коронавируса: это российский «Спутник V», американо-немецкая Phizer-BioNTech и китайская Sinopharm.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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