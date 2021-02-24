Сербия направила в Северную Македонию вторую партию вакцины от коронавируса

Сегодня Сербия направила в Северную Македонию вторую партию американо-немецкой вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech. Церемония передачи препарата прошла на пограничном переходе Табановцы.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар передал 3 510 доз препарата своему северомакедонскому коллеге Венко Филипче.

Первую партию вакцины для македонцев- 4 680 доз- 14 февраля передал президент Сербии Александр Вучич премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву. Препарат был направлен для иммунизации медработников.

Эта гуманитарная помощь в размере свыше 8 000 доз препарата против коронавируса была оказана Сербией из своих собственных запасов и позволила начать процесс вакцинации в Северной Македонии в отсутствие поставок вакцины из Евросоюза.

«Спасибо сербскому народу за поддержку и выручку!»– заявил министр здравоохранения Северной Македонии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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