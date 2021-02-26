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Пятница, 26 февраля 2021, 12:30 мск

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СМИ: Пекин приготовил подарок ко дню рождения президента Сербии

Фото: ChinaDaily

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен отправить в Сербию специальную партию вакцины от коронавируса Sinopharm объемом 500 тысяч доз. Предполагается, что препарат будет доставлен 5 марта – в день рождения президента Сербии Александра Вучича.

«Китайцы внимательно относятся к деталям, особенно к моментам, которые укладываются в рамки дипломатических отношений. Это ещё одно доказательство крепких сербско-китайских отношений», – пишут сербские СМИ, которые цитирует «Балканист.ру».

Напомним, ранее была достигнута договоренность о визите китайского лидера в Белград в течение этого года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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