СМИ: Пекин приготовил подарок ко дню рождения президента Сербии

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен отправить в Сербию специальную партию вакцины от коронавируса Sinopharm объемом 500 тысяч доз. Предполагается, что препарат будет доставлен 5 марта – в день рождения президента Сербии Александра Вучича.

«Китайцы внимательно относятся к деталям, особенно к моментам, которые укладываются в рамки дипломатических отношений. Это ещё одно доказательство крепких сербско-китайских отношений», – пишут сербские СМИ, которые цитирует «Балканист.ру».

Напомним, ранее была достигнута договоренность о визите китайского лидера в Белград в течение этого года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 25.02.21

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