В Сербии ужесточают ограничительные меры

В Сербии вводят новые ограничительные меры, направленные против распространения коронавируса. В ближайшие выходные, 27 и 28 февраля, торговые центры, кафе, рестораны и бары будут работать только до 14.00.

По информации агентства Tanjug, продуктовые магазины на выходных будут работать в прежнем режиме до 21:00. В Кризисном штабе решили, что медицинские и ветеринарные кабинеты, лаборатории и аптеки тоже могут работать, как обычно. На автозаправках после 14:00 можно будет только заправлять машины, кафе там должны быть к этому времени закрыты.

Сервисные услуги, такие как парикмахерские и косметологические кабинеты, будут работать в прежнем режиме. Предприятия быстрого питания смогут осуществлять доставку, без продаж через окошки.

В понедельник состоится очередное заседание Кризисного штаба, на котором будут обсуждены последствия этого решения.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.02.21

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