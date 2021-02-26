Ультиматумы не помогут: Белград отреагировал на попытки Запада навязать признание Косово

Возможные неформальные требования Запада не повлияют на позицию президента Сербии Александра Вучича, выступающего против признания самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич, комментируя публикации в СМИ о «неофициальном обращении» Вашингтона и Брюсселя с ультиматумом по поводу признания Косово.

Политик подчеркнул, что «никому не нужно тратить время на вещи подобного рода». «Не стоит предлагать [президенту] Александру Вучичу такой документ», – заявил Дачич, указав, что лидер Сербии не признает независимость самопровозглашенной республики Косово, передает «Балканист.ру».

Ранее сербские СМИ сообщили, что Брюссель и Вашингтон по согласованию готовят «неофициальную бумагу», в которой будут навязывать руководству Сербии обязательство признать Косово, а также пересмотреть отношения с Россией и Китаем. Некоторые СМИ предполагали, что подобное «предложение» может быть озвучено во время визита в Сербию спецпредставителя Евросоюза на переговорах Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Палмера.

По мнению Дачича, который ранее занимал пост министра иностранных дел Сербии, сегодня расклад сил в международном сообществе изменился. «Когда мы с Александром Вучичем начали заниматься этими вопросами, большинство стран мира признавали Косово, а сегодня в Генеральной Ассамблее ООН уже достаточно государств не признают [его] суверенитет», – пояснил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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