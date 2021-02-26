Белград выделил средства на помощь косовским сербам

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал выплаты сербам, проживающим на территории самопровозглашенной республики Косово.

«Каждый безработный получит по 200 евро. Тем, у кого работа есть, выплатят по 100 евро. Эту же сумму выплатят на каждого ребенка», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

По словам главы сербского государства, семьям из пяти человек, где оба родителя без работы, будет выплачено по 700 евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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