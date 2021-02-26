российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 февраля 2021, 17:53 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Белград выделил средства на помощь косовским сербам

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Instagram

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал выплаты сербам, проживающим на территории самопровозглашенной республики Косово.

«Каждый безработный получит по 200 евро. Тем, у кого работа есть, выплатят по 100 евро. Эту же сумму выплатят на каждого ребенка», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

По словам главы сербского государства, семьям из пяти человек, где оба родителя без работы, будет выплачено по 700 евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 26.02.21

Ультиматумы не помогут: Белград отреагировал на попытки Запада навязать признание Косово. / В Сербии ужесточают ограничительные меры. / СМИ: Пекин приготовил подарок ко дню рождения президента Сербии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Ультиматумы не помогут: Белград отреагировал на попытки Запада навязать признание Косово

В Сербии ужесточают ограничительные меры

СМИ: Пекин приготовил подарок ко дню рождения президента Сербии

Приштина потерпела новое фиаско: Конференция европейских конституционных судов поддержала Сербию

Сербия направила в Северную Македонию вторую партию вакцины от коронавируса

«Вполне реально»: в Республике Сербской вновь заговорили о независимости от Боснии

Косовские сепаратисты снова пытаются ввести в заблуждение международное сообщество

«Госпереворот» в Черногории: сербский генерал раскрыл скандальные подробности об угрозах и попытке подкупа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Европа, Косовская проблема, Сербия,