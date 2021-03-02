Саммит примирения: Сербия и БиГ готовы к «разморозке»

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести саммит примирения Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ). «Мы нужны друг другу, потому что мы живем рядом, у нас нет никого ближе, и мы – опора друг для друга. Мы, балканские народы, только сами себе можем помочь, а вместе мы можем развиваться намного быстрее. Именно в этом состоит политика Сербии», – сказал Вучич, слова которого цитирует ТАСС.

С таким предложением президент Сербии выступил в Сараево после передачи боснийской стороне пяти тысяч доз вакцины AstraZeneca. «Я предложил провести большой саммит между Сербией и Боснией и Герцеговиной, саммит сотрудничества и примирения, чтобы посмотреть, как открыть границы друг для друга, чтобы мы могли наращивать товарооборот и увеличивать зарплаты наших граждан», – пояснил Вучич.

Члены президиума БиГ Милорад Додик, Желько Комшич и Шефик Джаферович также высказались в поддержку такого саммита. «Мы должны начать диалог на основах солидарности и международного права. Босния и Герцеговина выступает за это. Пусть все уровни власти взаимодействуют в интересах процветания наших народов. Сегодняшний приезд Вучича в Сараево – не только передача вакцин. Это нечто большее. Однажды мы должны начать потепление отношений», – заявил Джаферович.

Предполагается, что саммит пройдет через три месяца в Белграде.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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