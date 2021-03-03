Коронавирус: эпидемиолог сообщил о катастрофической ситуации в Белграде

Ситуация с распространением коронавируса в Белграде является катастрофической. Об этом заявил эпидемиолог, член Кризисного штаба Сербии по борьбе с эпидемией covid-19 Предраг Кон. В эфире утренней программы на телеканале PrvaTV врач подчеркнул, что необходимо ужесточение карантинных мер.

Кон сообщил, что на заседании Кризисного штаба, которое состоится в четверг или в пятницу, предложит закрыть, как минимум, на неделю все места, где собираются люди, в том числе, как кафе и рестораны, минимум на семь дней. «Наступает серьезный период. Если мы не будем действовать строго, у нас будет экспоненциальный рост числа инфицированных», – констатировал эпидемиолог.

По его словам, в настоящее время в Сербии проводится массовая вакцинация населения, и в то же время существует кризис с госпитализацией, так как заполняемость больниц постоянно увеличивается. «Медицинские работники больше не могут противостоять этому давлению, и, если ничего не будет сделано, система больше не выдержит. Обычно комендантский час решает это быстрее всего, но мы знаем, что он не будет введен», – сказал Кон.

Как отметил эпидемиолог, дополнительная проблема заключается в том, что регистрируется количество новых инфицированных в школах, которые постепенно становятся очагами заражения.

Белград, Катарина Лане

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