Глава Сербской православной церкви оказался в самоизоляции

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий по собственной инициативе перешел на режим самоизоляции после контакта с инфицированным Covid-19 во время недавнего визита в Хорватию, передает «Балканист.ру» со ссылкой на информагентство Nova.

«Патриарх недавно побывал в Хорватии, и мы обнаружили, что он контактировал с человеком, который оказался заражен коронавирусом. Владыка решил изолироваться по собственной инициативе, потому что он не хочет подвергать других потенциальному риску. Его намерение – на своем примере показать, как действовать в таких ситуациях», – говорится в публикации.

Сообщается, что у предстоятеля СПЦ «нет абсолютно никаких симптомов инфекции». «После того, как он пройдет все эпидемиологические процедуры, и мы установим, что он не инфицирован и не подвергает опасности окружающих, он продолжит работу. Патриарха ожидает поездка в Косово, и мы надеемся, что он сможет туда отправиться. Но пока важно проявить социальную ответственность и соблюсти правила, прописанные нашими экспертами», – отмечает издание.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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