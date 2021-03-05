Президент Сербии станет почетным гражданином Баня-Луки

Комитет Союза независимых социалдемократов столицы Республики Сербской вручит ключ от города президенту Сербии Александру Вучичу и присвоит ему звание почетного гражданина «за самоотверженную помощь и поддержку народу Республики Сербской и его вклад в общие проекты на благо нашего города».

Напомним, Сербия финансирует ряд инфраструктурных проектов в Республике Сербской. Во время пандемии коронавируса Белград оказывает поддержку сербам «по ту сторону Дрины», в том числе, российской вакциной для иммунизации населения.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 04.03.21

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