Внешний фактор: президент Сербии прокомментировал скандал с прослушкой

Незаконная прослушка телефонных переговоров президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи велась при участии внешнего фактора. Об этом заявил сам глава государства.

«Хотелось бы сказать, что [в деле] не был замешан внешний фактор», – подчеркнул Вучич, который в эти дни находится с визитом в Абу-Даби, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что накануне, 10 марта, пресс-служба МВД Сербии сообщила о доказанности фактов незаконной прослушки в ходе следствия. Были допрошены десятки сотрудников ведомства и один представитель Агентства информационной безопасности. В результате было задокументировано 1 572 факта прослушивания, прокурору переданы расшифровки разговоров и другие доказательства.

Ранее в полиции Сербии сообщали, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Глава МВД Сербии Александар Вулин заявлял, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД. Он указывал, что арестованные сербские мафиози, возможно, были в сговоре с представителями силовых ведомств.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.03.21

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