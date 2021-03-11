«Это только начало»: скандал с телефонной прослушкой президента Сербии как попытка госпереворота

Прослушивание телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича является серьезным преступлением по подрыву конституционного порядка, а в условиях логистики «из системы» речь идет о государственном перевороте. Такое заявление сделал спикер сербского парламента Ивица Дачич в эфире телеканала TV Happy.

Он обратил внимание, что сотрудники спецслужб, замешанные в скандале, прослушивали тысячи людей, объясняя это «интересами безопасности из-за экстремизма и терроризма», и эту информацию ему подтвердил министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.

Дачич заявил, что невозможно «случайно» подслушать человека, который занимает защищенное положение, потому что у всех участников оперативной разработки есть обязательство докладывать об этом вышестоящим компетентным органам.

«Это только начало – вчера вечером президент сказал, что эта история будет актуальна в сентябре и октябре, а это означает, что некоторые вопросы должны быть юридически закрыты и доведены до уровня, когда они могут быть рассмотрены в суде», – подчеркнул спикер сербского парламента, уточнив, что государство продолжит вести систематическую борьбу с преступностью.

Как считает Дачич, в ближайшее время может появиться различная информация от тех, кто хочет «замаскировать» свою роль. «Существует также большое количество политиков и общественных деятелей, которые уменьшают значение этих преступлений и незаконных действий, тем самым оказывая прямую поддержку преступности и мешая ответным мерам по борьбе с криминалом», – констатировал спикер парламента.

По его мнению, самый главный вопрос для следствия – кто в этом деле является «политическим заказчиком». «С одной стороны, в вашем политическом окружении всегда есть люди, которые думают, что им пора что-то взять на себя, но есть и внешний компонент – те, кто считают, что сильная Сербия мешает региону», – заключил Дачич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.03.21

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