Сербия договорилась с ОАЭ о производстве китайской вакцины

Сербия подписала соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о совместном производстве китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Белград рассчитывает продавать препарат соседним странам, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

По данным издания, что Эмираты начнут изготавливать вакцину в апреле. После этого, главный китайский консультант будет направлен в Белград, чтобы наладить производство препарата в Сербии. «Сначала мы будем упаковывать, а затем производить и саму вакцину. Мы сможем продавать ее соседним странам хотя бы по себестоимости, потому что нет смысла вылечить всю Сербию, если в регионе не решена эта проблема», – сказал Вучич.

Напомним, ранее Белград договорился с Москвой о производстве препарата «Спутник V». До 16 апреля в страну поступят небольшие объемы субстанции вакцины, после чего будет выпущена пробная партия. Запуск производства должен начаться до 20 мая.

Таким образом, Сербия станет первой страной на Балканах, которая будет производить два вида вакцины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.03.21

Косовская проблема: США и их союзники «только подливают масла в уже существующий пожар». / «Это только начало»: скандал с телефонной прослушкой президента Сербии как попытка госпереворота. / Внешний фактор: президент Сербии прокомментировал скандал с прослушкой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»