Сербия ужесточила антиковидные меры

Кризисный штаб Сербии по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ужесточении ограничительных мер. На этой неделе, включая выходные дни, по всей стране не будут работать объекты общепита, парикмахерские, салоны красоты, магазины одежды, букмекерские конторы, детские игровые залы и фитнес-клубы.

Согласно решению, со среды, 17 марта, по всей стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки и бензоколонки, клубы для тренировок спортсменов, участвующих в соревнованиях в рамках национальных объединений, ветеринарные и стоматологические клиники, киоски. В ресторанах при гостиницах будут обслуживать только клиентов, снявших номера. Почты, банки и госучреждения продолжат работу в обычном режиме. Детсады закрывать не планируется.

«Мы продолжаем попытки найти баланс между защитой труда, экономикой и психологическим здоровьем нации. Всем нам сложно жить в таких ненормальных условиях вот уже год. Мы постараемся провести дополнительное тестирование на наших границах, чтобы усилить контроль и там, и подумаем, как помочь предпринимателям, которых коснулись запретительные меры», – заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 4 634 новых случая коронавируса, 28 человек умерли от последствий заражения инфекцией.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.03.21

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