Удар по мафии: в Сербии остановили незаконный вывоз нефти из страны

В Сербии арестован бывший руководитель таможенного управления Милош Tомич, который подозревается в незаконном вывозе нефти из страны, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, незаконную деятельность таможенников покрывали чиновники, на взятки которым один из подельников Томича ежемесячно собирал от 95 до 120 тысяч евро.

По данным сербской прессы, Томич связан с недавно вызванным на допрос руководителем Футбольного союза Сербии Cлавишей Kокезой. Его подозревают в связях с мафией, которая обзавелась сообщниками в таможне и в руководстве министерства внутренних дел Сербии. Отдельные чиновники МВД незаконно прослушивали президента страны Александра Вучича и сотрудничали с околоспортивным мафиозным кланом криминального авторитета Велько Беливука. Он был арестован по подозрению в убийствах, пытках, торговле наркотиками и организации покушения на лидера Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.03.21

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