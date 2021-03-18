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Четверг, 18 марта 2021, 16:17 мск

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Контракт подписан: Сербия получит еще одну крупную партию китайской вакцины от коронавируса

Фото: DPA

Сербия получит еще два миллиона доз китайского препарата от коронавируса Sinopharm. Об этом стало известно сегодня после подписания соответствующего контракта.

Как пишет «Балканист.ру», заключение договора состоялось по итогам переговоров в онлайн режиме между президентом Сербии Александром Вучичем и руководством китайской компании.

Сербский лидер поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за солидарность с сербским народом в борьбе с эпидемией коронавируса, и подчеркнул, что сербские эпидемиологи высоко оценили качество и безопасность китайского препарата. По его словам, большая часть граждан Сербии привита именно препаратом Sinopharm.

Руководители фармкомпании, в свою очередь, поблагодарили президента Вучича, обратив внимание, что Сербия стала первой страной Европы, признавшей вакцину Sinopharm.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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