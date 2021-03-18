Контракт подписан: Сербия получит еще одну крупную партию китайской вакцины от коронавируса

Сербия получит еще два миллиона доз китайского препарата от коронавируса Sinopharm. Об этом стало известно сегодня после подписания соответствующего контракта.

Как пишет «Балканист.ру», заключение договора состоялось по итогам переговоров в онлайн режиме между президентом Сербии Александром Вучичем и руководством китайской компании.

Сербский лидер поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за солидарность с сербским народом в борьбе с эпидемией коронавируса, и подчеркнул, что сербские эпидемиологи высоко оценили качество и безопасность китайского препарата. По его словам, большая часть граждан Сербии привита именно препаратом Sinopharm.

Руководители фармкомпании, в свою очередь, поблагодарили президента Вучича, обратив внимание, что Сербия стала первой страной Европы, признавшей вакцину Sinopharm.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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