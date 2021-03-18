Новая угроза: сербская и черногорская мафия может объединиться против президента Вучича

Президенту Сербии Александру Вучичу, объявившему реальную войну организованной преступности, угрожает «совместный ответ» черногорской и сербской мафии. Такое заявление сделал председатель Народной Скупщины Сербии Ивица Дачич.

«В условиях, когда Сербия атакует мафию и преступность, логично, что их ответ будет единым», – сказал он.

Комментируя утверждения СМИ, что российские спецслужбы предупредили президента Сербии о готовящемся покушении, Дачич сказал, что в этом нет ничего удивительного, потому что Вучичу угрожали, в том числе, люди, которых он поддерживал и которые получили важные должности на госслужбе.

Напомним, Сербия начала масштабную войну с организованной преступностью, в рядах которой оказались околоспортивные организации, Футбольный союз Сербии, высокопоставленные чиновники из МВД Сербии и национальной таможенной службы. Согласно информации следователей, мафиозные структуры, имеющие обширные связи в Черногории, готовили покушение на лидера Сербии.

Белград, Катарина Лане

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