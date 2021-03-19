Пронатовский либерал из Сербии шокировал боснийскую общественность

Против премьер-министра Боснии и Герцеговины (ФБиГ) Фадила Новалича, обвиняемого в махинациях с закупкой медицинского оборудования, ведется политическая кампания, которая тормозит закупку вакцин. Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии Сербии Чедомир Йованович, передает портал «Балканист.ру».

В эфире местной телекомпании Йованович, которого в Сербии судят за избиение врача теннисной ракеткой, заявил, что сочувствует Новаличу, так как тот «сидит целыми днями в суде из-за аппаратов ИВЛ, потому что заплатил за них столько, сколько они стоили в то время».

Это заявление вызвало огромное раздражение у боснийской общественности, посчитавшей, что Йованович небескорыстно заступился за боснийского премьера. В прошлом году Новалич попал под подозрение органов следствия в связи с сомнительной закупкой в КНР ста неисправных аппаратов ИВЛ стоимостью около 5,7 млн евро в самый разгар эпидемии.

В то же время, судя по сообщениям местных СМИ, премьер-министр ФБиГ пролоббировал заключение контракта с фирмой Medimpex DOO. Компания взяла на себя обязательство в течение трех дней доставить в Боснию 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» по цене 14,31 евро за дозу. Согласно договору, в БиГ должны были привезти в общей сложности 500 тысяч единиц препарата. При этом занимается поставками «эксклюзивный представитель» фирмы Никола Лакушич, также известный как «балканский Остап Бендер».

Журналист и адвокат Cенад Пешчанин считает, что Чеду Йовановича «наняли, чтобы защищать Новалича, потому что граждане умирают из-за эпидемии». Мэр муниципалитета Илиджа Нермин Музура тоже не поскупился на критику. «Тот факт, что мы уважаем вас за ваше отношение к Боснии и Герцеговине, не дает вам права в одном из самых популярных шоу в БиГ снимать ответственность с властей за [испорченные] аппараты ИВЛ, за бездействие, некомпетентность, а также защищать их при наличии выдвинутого им обвинения. Не учи нас тому, что мы и так знаем. Не смей защищать то, что защищать неприемлемо, и не лезь с мокрыми ногами под наше одеяло», – подчеркнул мэр Илиджи.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.03.21

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