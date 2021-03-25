В Сербии арестован маньяк, угрожавший министру труда и соцзащиты

Сотрудники Информационного агентства безопасности (BIA) Сербии задержали Симона Симоновича по подозрению в преследовании министра труда и социальной защиты Дарии Кисич-Тепавчевич.

Согласно информации прокуратуры, Симонович признал, что регулярно отправлял оскорбительные сообщения и угрозы в адрес министра в течение последних десяти месяцев. Мужчина заявил, что был очарован ее внешностью и внимательно следил за всеми ее выступлениями в СМИ.

Симонович был задержан вместе с женой и ребенком в аэропорту после прилета в Сербию из Норвегии, после чего арестован на 48 часов до суда.

Белград, Катарина Лане

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