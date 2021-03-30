Президент Сербии: «Нам непросто под шквальным огнём критики, но нас никто не сможет повернуть назад»

Сербия не свернет с пути развития и укрепления суверенитета, несмотря на острую критику со стороны западных государств и развязанную против Белграда гибридную войну. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, ему неоднократно пришлось выслушивать замечания от представителей крупных держав, что Сербия должна вести себя скромнее.

«Когда мы отправили гуманитарную помощь Италии стоимостью 10 млн евро, некоторые в Европе оценили это как политический удар. Не стоит обращать внимание на критику тех, кто наблюдает, как ты пытаешься выбраться из грязи. Важен тот, кто на арене сражается за свой народ и свою страну», – подчеркнул Вучич, комментируя скандальный отчёт Европарламента, в котором Сербии указано на недостаточность усилий в борьбе с эпидемией коронавируса.

Сербский лидер обратил внимание, что Европа через программу распределения вакцин Covax не отправила Сербии ни одной дозы. Все четыре вакцины, которыми сейчас прививаются в Сербии, всё, что страна жертвует соседям, государство обеспечило себе собственными силами и средствами и стало флагманом по темпам вакцинации не только в регионе, но и в Европе.

«Конечно, нас задевает эта критика. У нас 7 тысяч наименований разного рода медицинских товаров и аппаратуры в запасе, мы делимся с соседями, и нас ещё за это критикуют. Мы не делим людей по вере и происхождению, стараемся помочь всем, и я думаю, что вакцинация бизнесменов стала добрым знаком для всего региона», – сказал Вучич о массовой иммунизации иностранных граждан, которое на днях организовала Торговая палата Сербии для всех партнёров из соседних стран.

Сербский лидер также отметил, что ему непросто менять «менталитет неудачника», который годами навязывался Сербии. «Мы должны ощутить, что везде можем действовать быстрее и делать больше. Раньше нам было нечему радоваться, и мы восхищались нашими спортивными достижениями, а сейчас ситуация изменилась. Необратимо. Вы больше не можете иметь бизнес здесь, а деньги отправлять на счета в иностранных банках. Вы не смеете управлять страной и не строить дороги и больницы. В 2012 году мы были последними по качеству услуг здравоохранения, сейчас мы на 18 месте- мы обошли 14 стран Евросоюза. Мы построили дорог больше, чем во времена правления Броза! (Йосип Броз Тито – бывший президент Социалистической Федеративной Республики Югославия -прим.ред.) Мы строим мосты, железные дороги, автомагистрали, фабрики переработки сточных вод. У нас возводится сейчас десять больниц по всей стране. Нам непросто находиться под шквальным огнём критики, но Сербия стала другой державой и её никто не сможет повернуть назад», – констатировал Вучич.

По его словам, в регионе и в мире привыкли к слабой и неуспешной Сербии. Мощный прогресс страны не устраивает западные державы, которым становится трудно диктовать свою волю. «Если бы я признал Косово, я бы получил Нобелевскую премию. Но я живу ради того, что обо мне будут говорить спустя пятьдесят лет. У меня достаточно наград: меня отметил президент РФ Владимир Путин впервые за сто лет в нашей истории, я получил высокую награду от Торговой палаты Австрии, я стал единственным президентом, награжденным Сербской православной церковью, – хватит с меня медалей. Мне важно видеть новые дороги и больницы», – указал президент Сербии.

При этом Вучич отметил, что Сербия противостоит не только экономическим вызовам современности. «Против Сербии идёт гибридная война с участием нескольких иностранных служб, которые пользуются низкими моральными качествами наших соотечественников, жаждущих власти. США тут борются за свое дитя «Косово», и будут его защищать вместе с Германией. Россию хотят вытеснить с Балкан, Россия намерена тут остаться. Китай расширяет свои партнёрские связи. Все преследуют свои интересы. Мы исходим из того, чтобы построить добрые отношения со всеми. И это непросто, всегда находится кто-то недовольный», – пояснил президент Сербии, подчеркнув, что в отличие от других государств, Сербия не позволит, чтобы иностранные послы вели себя на её территории, как губернаторы. «B Сербии это невозможно», – заключил Вучич.

Белград, Катарина Лане

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