В Сербии готовят законопроект, который позволит гражданам снизить расходы на электричество

Правительство Сербии намерено проработать законопроект об энергетической эффективности, результатом которого станет снижение сумм в квитанциях на оплату электричества. Об этом сообщила министр энергетики и природных ресурсов страны Зорана Михайлович.

В частности, документ предполагает государственные субсидии на замену окон, дверей и изоляции в домах, что уменьшит потребление электричества, используемого для обогрева жилья. По словам министра, государство профинансирует 50% ремонта, остальную часть заплатят граждане.

«Речь идёт не только о бюджетных средствах, но и деньгах из разных фондов. Мы максимально упростим процедуру подачи заявок, потому что перед нами не стоит задача заставить людей толкаться в очередях, собирая документы», – заверила Михайлович.

Помимо этого, закон позволит каждому потребителю электроэнергии стать её производителем. «Мы хотим дать людям возможность установить солнечные панели на своих домах. В многоквартирном доме для их установки потребуется согласие комитета жильцов и проект установки. Сколько энергии произведёт панель, настолько меньше будет ваш счёт за электричество. Это экологический способ получения энергии, и он поможет снизить суммы в коммунальных счетах», – пояснила министр.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.03.21

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