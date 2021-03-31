Сербская сливовица может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры Сербии подало заявку в ЮНЕСКО на включение национального сливового бренди «сливовица» в список культурного наследия человечества. Об этом сообщила вице-премьер, глава минкультуры и информации Сербии Майя Гойкович.

«Я надеюсь, что уже на следующий год сливовица войдет в список всемирного культурного наследия», – сказала она, отметив, что сливовый бренди следует включить в знаменитый список как элемент социальной практики и знаний, связанных с приготовлением и употреблением традиционного сливового напитка.

Сливовый бренди, на протяжении веков производящийся в Сербии, только в 2016 году получил сертификат географического происхождения от Евросоюза и с тех пор название «Сербский сливовый бренди» находится под защитой.

В список ЮНЕСКО от Сербии уже включены праздник Крестная слава, народный танец «коло», пение в сопровождении гуслей и злакусская керамика.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 31.03.21

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