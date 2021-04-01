Черногория накануне катастрофы: страна рискует остаться без туристов

Нынешняя эпидемиологическая и экономическая ситуация может обернуться катастрофой для экономики Черногории, поскольку рискует остаться без туристов, в том числе, из России. Такие опасения высказывают общественные активисты и представители бизнеса сферы услуг, передает «Балканист.ру».

Союз работников общественного питания Черногории направил вице-премьеру страны Дритану Абазовичу 12 требований, которые касаются финансовой поддержки отрасли и налоговых каникул. В случае их невыполнения, рестораторы обещают устроить массовые акции протеста. По их словам, нынешняя ситуация может обернуться катастрофой для всей экономики Черногории, так как туризм – ее ключевая отрасль.

Общественный активист Александар Драгичевич со своей стороны обратил внимание, что положение дел действительно вызывает тревогу: речь идёт о том, начнется ли туристический сезон вообще. «С 1 апреля Россия возобновляет коммерческие рейсы в шесть стран – но не в Черногорию. Официальные лица России уже заявили, что недовольны состоянием дел в нашей системе здравоохранения, и мы не можем рассчитывать на российских гостей, пока ситуация не улучшится. Пандемия коронавируса серьезно угрожает нашему бизнесу уже более года. На грани выживания оказалось около 30 тысяч коллег и членов их семей», – подчеркнул Драгичевич.

Черногорские рестораторы констатируют, что подготовка к летнему сезону уже провалена. Некоторые считают, что властям страны следовало ввести полную изоляцию до 1 мая, и работать над вакцинацией населения, если Черногория вообще хочет увидеть туристов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.04.21

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