Euronews начал вещание в Сербии

Европейский круглосуточный информационный телеканал Euronews со штаб-квартирой в Лионе начал вещание в Сербии. Как говорится в сообщении посольства Франции, 60% эфира будет на сербском языке.

Появление в Сербии крупной европейской телекомпании премьер-министр страны Ана Брнабич оценила «как знак веры в европейское будущее страны». «Членство в Евросоюзе – главная внешнеполитическая задача Сербии, и начало вещания Euronews станет возможностью представить Сербию остальным европейским странам. Мы ценим ваш профессионализм, объективность и беспристрастность, приверженность проверенным, точным фактам и полноте информации», – заявила Брнабич на встрече с руководством сербского офиса телекомпании, который расположен в Cава-центре в Белграде.

Глава правительства Сербии подчеркнула, что власти страны готовы открыто воспринимать критику в свой адрес и выразила надежду, что работа Euronews в Сербии будет способствовать повышению качества общественного и политического взаимодействия.

Euronews Serbia запустил сигнал вещания 9 мая, а в конце месяца планирует начать полномасштабную 24-часовую трансляцию.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.05.21

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