В Сербии прививку от коронавируса получили почти четыре миллиона человек

Вакцинация от коронавируса в Сербии охватила 3,83 млн человек, сообщил директор Канцелярии информационных технологий правительства страны Михайло Йованович. По его данным, 2,17 млн граждан сделали первую прививку, 1,66 млн – привились повторно, и 1,38 млн человек считаются полностью защищенными от коронавируса.

«Только в Белграде зарегистрировано полмиллиона жителей, которые получили две дозы вакцины. Это отличный результат», – сказал чиновник.

Цель правительства – достигнуть цифры в 3 млн вакцинированных граждан – в таком случае ровно половина населения Сербии будет защищена от смертельной болезни.

Йованович заявил, что решение прививать граждан не только в пунктах вакцинации, но и в торговых центрах, было верным решением правительства и Кризисного штаба Сербии.

«Всего за несколько дней в торговых центрах привилось более 6 000 человек», – уточнил он.

Напомним, вакцинация в Сербии бесплатна, сербы могут выбрать любую из четырёх доступных вакцин разного производителя. Кроме того, Сербия намерена упаковывать, а позднее и производить российскую и китайскую вакцины.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.05.21

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