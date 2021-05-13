Президент Сербии анонсировал новое увеличение зарплат и пенсий

Массовая вакцинация от коронавируса позволит Сербии более активно развивать экономику и в следующем году повысить заработную плату и пенсии. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич во время визита в белградскую военную часть, где сегодня пройдет вакцинация военнослужащих и членов их семей.

Президент отметил, что решение правительства страны выплачивать по 25 евро совершеннолетним гражданам после получения прививки от коронавируса вызвало увеличение количества желающих принять вакцину в три раза. «Я рассчитываю, что в министерстве обороны будет много желающих привиться. Мы смогли увеличить количество вакцинированных в три раза, когда объявили о выплате привитым. Я счастлив, что так много людей решилось на прививку: это словно вы каждый день вакцинируете население небольшого города. Только так мы остановим болезнь», – пояснил Вучич.

При этом глава государства подчеркнул, что Сербия может быть еще более сильной и успешной, если все её граждане будут защищены от болезни. «Международный валютный фонд изменил свои прогнозы в отношении Сербии и рассчитывает, что индекс её экономического роста составит 6%», – отметил Вучич, и сообщил, что в этих условиях с января следующего года средняя зарплата по стране достигнет 600 евро. Кроме того, будут увеличены пенсии.

В ходе визита президент пообщался с военнослужащими, которые сегодня привьются китайской вакциной и поделился с собственным опытом. Напомним, Вучич принял Sinopharm и рассказал, что эта вакцина не имела никаких побочных эффектов. «Желаю всем удачи! Болеть не будет и принесёт вам только пользу. Верьте мне!» – заявил сербский лидер.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.05.21

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