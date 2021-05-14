«Готовы в любой момент…» Президент Сербии прокомментировал косовскую проблему

Замороженные конфликты оборачиваются «сотнями и сотнями погибших». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя косовскую проблему, после встречи со своим словенским коллегой Борутом Пахором.

«Мы настроены на диалог с Приштиной под эгидой Брюсселя. Мы готовы к нему в мае, будем готовы и в июне, в любой момент, потому что считаем, что ни один замороженный конфликт не является хорошим решением. Видите, чем они заканчиваются? Каждые пять лет кто-нибудь разжигает их снова, и они заканчиваются сотнями и сотнями погибших. Нам это не нужно», – цитирует «Балканист.ру» выступление Вучича на совместной с Пахором пресс-конференции.

Несмотря на разницу позиций по косовской проблеме, лидеры двух стран сошлись во мнении, что в мире должен уважаться принцип нерушимости границ. «У нас разные взгляды на независимость Косово. Когда я слышу, что изменения границ не бывает без конфликтов, как говорит Пахор, то соглашаюсь. Но это должно быть понятно и тем, кто создавал конфликты и хотел поменять границы», – подчеркнул Вучич.

В ходе переговоров президенты также обсудили ключевые региональные вопросы, перспективы евроинтеграции Сербии и двусторонние отношения Белграда и Любляны. При этом Вучич со своей стороны отметил, что Словения играет значимую роль в регионе Западных Балкан и партнерские отношения с этой страной очень важны для Сербии. «С июня Словения начнет председательствовать в Евросоюзе. И нам нужна поддержка на европейском пути», – отметил он, обратив внимание, что за десять лет товарооборот между Сербией и Словенией вырос вдвое – до в 1,17 млрд евро.

В свою очередь, президент Словении заявил, что главная цель его визита в Белград – подготовка к проведению саммита лидеров Западных Балкан, на котором будут обсуждаться вопросы расширения Евросоюза. По словам Пахора, на Балканах необходимо активизировать внутренние реформы, чтобы процесс евроинтеграции региона ускорился.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.05.21

Отправленный в отставку министр юстиции Черногории продолжает работу на своем посту. / Это попытка убийства: жизнь Радована Караджича под угрозой. / «Жалкая попытка…» Белград ответил на новую провокацию Приштины с иском за геноцид. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»