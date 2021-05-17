Муниципальные комитеты правящей в Сербии партии требуют отставки министра обороны

Муниципальные комитеты правящей Сербской прогрессивной партии (СПС) в Косово и Метохии, а также некоторых других городов, единогласно постановили обратиться к руководству страны с просьбой отстранить со всех постов нынешнего члена президиума партии, вице-премьера и министра обороны Небойшу Стефановича.

В муниципальных комитетах правящей партии, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, пояснили, что такое решение обосновано тем, что Стефанович, ранее занимая должность министра внутренних дел страны, допустил разрастание криминальных группировок до размера международной мафии, планировавшей покушение на главу государства, а также не предотвратил прослушивание телефонных разговоров сербского лидера, которое осуществляли подчинённые главы МВД.

«Каждый член СПС несет ответственность за свою работу, и никто не имеет права ставить под угрозу репутацию партии, построенную благодаря усердной, ответственной и самоотверженной работе президента Александра Вучича. Вес Сербской прогрессивной партии заключается в силе президента Александра Вучича, и борьба с угрозой его жизни и членам его семьи должна быть приоритетом в работе всех органов безопасности в соответствии с законами нашей страны», – говорится в заявлении, сделанном после заседания косовских комитетов СПС.

«Нежелание отдельных лиц из наших рядов отстаивать справедливость, правду и делать все возможное для защиты президента страны говорит о том, что такие люди не заслуживают доверия со стороны однопартийцев», – подчеркивается также в обращении.

Предполагается, что судьба Стефановича решится 29 мая на заседании правления Сербской прогрессивной партии.

Ранее президент страны заявил о намерении провести чистку в партии от членов, которые, по его сведениям, занимались незаконной деятельностью. «Перед законом все равны», – указал Вучич.

Белград, Катарина Лане

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